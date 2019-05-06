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Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Bayram Huz idaresindeki 35 DB 0878 plakalı minibüs, Siverek-Karacadağ yolunun 10'uncu kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan Süleyman, Anuş, Mehmet, Muazzez, Halil, Ayşe, Arif Huz, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevsimlik işçi olan aile fertlerinin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye bağlı kırsal bir mahalledeki yakınlarının taziyesinden döndüğü öğrenildi.

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Kaza minibüs Siverek Şanlıurfa taziye

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