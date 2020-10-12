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  4. Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Mehmet A. idaresindeki bir firmaya ait yolcu otobüsü, Zakir İ. hakimiyetindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Mehmet Dumrul isimli yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOLCULAR BAŞKA ARAÇLA YOLA DEVAM ETTİ

Kaza sonrası yolcular olay yerine gönderilen başka bir otobüsle yoluna devam ederken, kaza yapan otobüsün Diyarbakır’dan İstanbul’a yolcu götürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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