Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK bünyesinde silahlı faaliyet yürüten bir teröristin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eylem arayışında olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist F.M. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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