Şanlıurfa'da zehirlenme şüphesi

Şanlıurfa'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Kuyubaşı Mahallesi'nde farklı evlerde ikamet eden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi, kusma, mide bulantısı ve boğaz yanması şikayetleri nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kişiler, tedavi altına alındı.

Genel durumları iyi olan kişilerin, bölgede yürütülen ilaçlama çalışması ya da karbonmonoksit gazından zehirlenme ihtimali üzerinden duruluyor.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

