Şanlıurfa'da zehirlenme şüphesi

Şanlıurfa'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Kuyubaşı Mahallesi'nde farklı evlerde ikamet eden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi, kusma, mide bulantısı ve boğaz yanması şikayetleri nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kişiler, tedavi altına alındı.
Genel durumları iyi olan kişilerin, bölgede yürütülen ilaçlama çalışması ya da karbonmonoksit gazından zehirlenme ihtimali üzerinden duruluyor.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti
Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!
Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!
Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum