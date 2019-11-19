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Şanlıurfa’da zeytin hasadı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünü zeytin tezgahtaki yerini aldı.

Şanlıurfa’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünü zeytin tezgahtaki yerini aldı. Kahvaltıda yeşil ve siyah sofralık, yemeklerde ise yağ olarak değerlendirilen zeytinin hasadı da devam ediyor.
Zeytinin ana vatanı Şanlıurfa´da, 2014 yılı ile 2018 arasında 6 bin hektarlık alanda zeytincilikte artış yaşandı. Alternatif ürün olarak çiftçilerin son yıllarda ilgi gösterdiği zeytin üretimine GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası Eğitim ve ARGE çalışmaları ile destek veriyor. Havanın soğumaya başlamasıyla hasadı yapılan siyah ve yeşil zeytin tezgahlarda yerini aldı. Tezgahlarda satışa sunulan 15 çeşit zeytin, çizilme ve kırılma şekline göre 5 ile 12 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bölge halkı zeytini genellikle sade tüketmek yerine üzerine pul biber, nar pekmezi ve halis zeytinyağı dökerek, ekmek bandırarak tüketiyor. Lezzetli olan zeytinler sabah sofraların vazgeçilmezi oluyor. Şanlıurfa´da son zamlarda zeytin ağacı dikimi neredeyse fıstık ağaçlarıyla yarışır duruma geldi.
Tezgahta zeytin alan vatandaş Halil Akzahter, zeytin çeşitlerinden en iyisinin halhalı dile getirerek, zeytini sevdiği için 20 kilogram aldığını belirtti. Tezgahta bulunan zeytinlerin bütünün yerli olduğunu belirten zeytinci Ramazan Kuş, “Bizim zeytin çeşitlerimiz bütünü Nizip’tir. Biz yabancı zeytin satmıyoruz. Zeytinlerimiz yöreseldir. Zeytin fiyatlarımız 5 ila 12 lira arasında değişiyor. Zeytin makinelerimiz var, hem zeytinin çizmesi, hem de kırmasını yapıyoruz. Zeytin çeşitlerimizin bir tanesi olan donat zeytini kilogramı 10 liradır. En pahalı zeytinimiz cinstir, kilogramı 11 liradır” şeklinde konuştu.
Bu yıl zeytin fiyatlarının yüksek olduğunu aktaran zeytinci İbrahim Taş ta, “Bu yıl zeytinin durumu iyi değil. Biz hem zeytini yerinde zorla alıyoruz, hem de fiyatları yüksek. Zeytinin müşterileri fiyatları yüksek buluyor. Bir müşteri 20 kilogram zeytini 200 lira aldığı zaman bütçeyi aşıyor. Urfa milleti fakir kesimdir. Bizim tezgahta zeytini kırma, çizme makinesi vardır. Müşterinin tercihine göre işlem yapıyoruz. Siyah zeytin çizmede daha çabuk tatlanır. Fiyatı en yüksek zeytinimiz Derik’ten geliyor fiyatı 18 liradır” diye konuştu.

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