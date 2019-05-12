Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise yoldan geçen vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Toplam 2 otomobil ile tekneli bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı. Sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Nizip ve Birecik’teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

