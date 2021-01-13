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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

13.01.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaşanan başka bir kaza ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yaşanan başka bir kaza ise cep telefonuyla kaydedildi. Kazayı kaydeden vatandaşlar, “Maşallah, maşallah” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda önlem aldı. Araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik akışı yeniden normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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