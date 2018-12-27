Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Beş otomobil ile kamyonet ve TIR'ın karıştığı trafik kazasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
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