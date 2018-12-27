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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 7 araç hasar gördü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Beş otomobil ile kamyonet ve TIR'ın karıştığı trafik kazasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

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7 araç Siverek Şanlıurfa zincirleme kaza

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