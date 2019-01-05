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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 E 3395 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Suruç kara yolunun kent çıkışındaki Akabe Mahallesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Arkadan gelen 27 UF 279 ve 63 AT 041 plakalı otomobiller de kaza yapan araca çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Eyyübiye Şanlıurfa zincirleme trafik kazası

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