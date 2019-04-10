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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

İki kamyon ve üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da ikisi kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, Akabe Mahallesi SSK Köprülü Kavşağı'nda önünde seyreden 63 ET 924 plakalı kamyona çarparak devrildi. Kontrolden çıkan 63 ET 924 plakalı kamyon ise aynı güzergahta seyreden 3 otomobil ile çevrede bulunan alışveriş merkezinin önündeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu kısa süre trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon otomobil Şanlıurfa zincirleme trafik kazası

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