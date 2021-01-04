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  4. Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

04.01.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 24’üncü kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 24’üncü kilometresinde yaşandı. Rıdvan Y.’nin kullandığı 63 HU 644 plakalı kamyon, Azad Husso Ğ.’nin kullandığı 63 MA 2957 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil ise önünde seyreden Cemil İ.’nin kullandığı 63 KV 666 plakalı kamyona çarptı. Kazada Emine Ğ., Elif Ğ., Evin Ğ., Semra Ğ., Caner Ğ., Hatice Ğ. ve Zeynep Ğ. yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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