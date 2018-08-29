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Şanlıurfa'daki arazi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Bozova ilçesinde 4 akrabasını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Gaziantep'te gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Gaziantep'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 akrabasını öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ramazan Ş'nin, Gaziantep'e girişi yaptığını tespit etti.

Ekipler, mobesse kameraları üzerinden sürdürdükleri iz neticesinde, şüpheli Ramazan Ş'nin merkez Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

Beş farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlı Ramazan Ş'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen Ramazan Ş, buradaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

Bozova ilçesi Kızlar Mahallesi'nde dün akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, şüpheli Ramazan Ş'nin, amcaları Şeyho ve Şeyh Müslüm ile halası Narin ve yengesi Emine'yi Ş'yi silahla öldürdüğü ileri sürülüyor.

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aranan zanlı arazi anlaşmazlığı Gaziantep Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi

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