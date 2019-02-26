HABER

Şanlıurfa’daki Darbe Girişimi davasında 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin davada, tutuklu yargılanan eski 20.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin davada, tutuklu yargılanan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Metin Alpcan’ın da aralarında bulunduğu 6 eski asker ağırlaştırılmış müebbet, 17 eski asker ise 3 yıl 9 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve bir numaralı sanığı firari örgüt elebaşı Fetullah Gülen olan davanın karar duruşmasına, 15’i tutuklu 45 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Metin Alpcan, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, “Cebir ve suçlamalara ilişkin delil bulunmuyor. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Tugay emniyetini kontrol altında tutmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat” dedi.
Diğer sanıklar da atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 15 Temmuz 2016’da Şanlıurfa Garnizon Komutanı ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yapan eski tuğgeneral Metin Alpcan’ın örgütün sözde yurtta sulh konseyinden emir aldığını belirtti.
Alpcan’ın darbe girişiminden bir gün önce bu konsey tarafından gönderilen emirle Şanlıurfa’nın sözde sıkıyönetim komutanı olarak atandığını vurgulayan savcı, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı eski kurmay başkanı kurmay albay Necat Gör’ün de sözde Osmaniye sıkıyönetim komutanı olarak atandığını kaydetti.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyacağını" söylemiş
Savcı, Alpcan’ın darbe girişimi gecesi Necat Gör’ün odasında hazır bulunan bazı komutanlara, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin saat 03.00’te yönetime el koyacağını, saat 06.00’da sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini" belirterek, "sokağa çıkma durumları olduğunu ve bu yönde hazırlık yapmalarını istediğini" söyledi.
Alpcan’ın, darbe girişimi gecesi kentin güvenliği için oluşturulan kriz merkezinde bulunan dönemin Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile telefonla görüştüğünü dile getiren savcı, Vali Tuna’nın Metin Alpcan’a "Aldığı emirlerin kanunsuz olduğu" söyleyerek, derhal kendisinin de kriz merkezine katılmasını istediğini ancak sanığın kriz masasına katılmadığını ve "yukarıdan gelecek emirler doğrultusunda hareket edeceğini" söylediğini anlattı.
Savcı, sanık Metin Alpcan’ın, farklı illerde sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinde, "personel ve tankları silahlı bir şekilde darbeye hazırlık mahiyetinde hazır tutmaları" talimatı vermek suretiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunu işlediğini ifade etti.
Sözde Osmaniye sıkıyönetim komutanı olarak atanan sanıklardan eski albay Necat Gör’ün de Alpcan’ın verdiği talimatların darbe girişimi olduğunu anlayacak mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken savcı, Gör’ün darbe girişimine karşı çıkması gerekirken, böyle bir eylemde bulunmadığı gibi Alpcan’ın verdiği emirler doğrultusunda hareket ettiğini anlattı.
Savcı, Necat Gör’ün de altındaki komutanlara "Tank ve askerlerin silah ve mühimmat alması" için talimatlar verdiğini ve darbeye hazırlık hareketlerinde aktif olarak yer aldığını vurgulayarak, aynı suçtan, Necat Gör ile darbe girişiminde aktif rol aldığı tespit edilen eski tabur komutanı kurmay yarbay Mehmet Ali Kılıç, yarbay Yüksel Can ile yüzbaşılar Celil Kuş ve Murat Veysel Özdelice’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Duruşma savcısı, diğer sanıklar hakkındaki delilleri de dile getirerek, atılı suçlardan cezalandırılmalarını istedi.
6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Mahkeme heyeti, 3 saatlik aranın ardından kararını açıkladı.
Davanın bir numaralı sanığı olan örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklar Metin Alpcan, Necat Gör, Mehmet Ali Kılıç, Yüksel Can, Celil Kuş ve Murat Veysel Özdelice’ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Heyet, aynı suçtan sanıklar Fatih Helvacıoğlu, Yunus Emre Uluhan, Esat Öztürk, Muharrem Aygülteli, Taner Koçyiğit, Halil Haskan ve Selim Tiftik’i 12 yıl 6’şar ay, Talip Aktoprak’ı 8 yıl 9 ay ve Necmi Caba’yı da 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Cumhur Cansever’e 8 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, Recep Gürbüz, Abdullah Bektaş, Ertan Dikici, Hakan Sarıcan, Ahmet Bardakçı ve Ekrem Güneş’e 7 yıl 6’şar ay, Ramazan Akar’a da 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.
Mahkeme heyeti, 22 sanığın da beraatine karar verdi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bursa’da 112 adet lyrica kapsül ile 125 gram metamfetamin ele geçirildiBursa’da 112 adet lyrica kapsül ile 125 gram metamfetamin ele geçirildi
Harput kalesinde intihar girişimi 3 saatte sona erdiHarput kalesinde intihar girişimi 3 saatte sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.