Şanlıurfa’daki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü

Şanlıurfa’daki polyester fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir polyester fabrikasında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada bulunan yaklaşık 80 ton polyesterin küle döndüğü yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

