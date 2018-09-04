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Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

Aralarında eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin'in de bulunduğu 24 kişinin yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının gruplara ayrılmasına karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Şanlıurfa'daki çatı yapılanması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin'in de yer aldığı 24 iş adamının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının gruplara ayrılmasına karar verdi.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen duruşmaya, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu kurumlarını zarara uğratmak" suçlarını işledikleri iddia edilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Daha önce dinlenmeyen tanıkların ifadesiyle başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Mütalaada, tutuklu eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertekin ile örgüte maddi destek sağlayan tutuklu 15 iş adamının dosyalarının gruplara ayrılarak ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Dava kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari durumdaki sanıkların da davadan ayrılmasını isteyen savcı, diğer sanıkların da üzerlerine atılı suçların tanık beyanları ve incelemelerle sabit olduğu gerekçesiyle ilgili kanunlar kapsamında cezalandırılmaları gerektiği yönünde mütalaada bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve hukuki yarar açısından davanın 9 ayrı grupta farklı tarihlerde görülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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5. Ağır Ceza Mahkemesi dava duruşma karar Şanlıurfa

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