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Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:17 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan iş adamı 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Akan Işıkyıldız, Musa Taştaş, Zeynel Abidin Abacı ve İsmet Bağan ile avukatları ve yakınları katıldı.

Bazı tanıkların dinlenildiği duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, sanıkların terör örgütünün kentteki yöneticileri arasında olduğunun, tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığını, yapılan incelemelerle suçlarının sabit olduğunun belirlendiğini belirterek, ilgili kanun uyarınca cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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dava FETÖ/PDY karar Şanlıurfa

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