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Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:58 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 7 sanığın davasının duruşması görüldü

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan iş adamı 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Halil Akkaya, Ahmet Koçyiğit, Ömer Güvenç, Cenap Saatçi, Ekrem Dedecan, Mustafa Erdem Gürkan ve Hüseyin Karakaş ile avukatları ve yakınları katıldı.

Bazı tanıkların dinlenildiği duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, sanıkların terör örgütünün kentteki yöneticileri arasında olduğunun, tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığını, yapılan incelemelerle suçlarının sabit olduğunun belirlendiğini belirterek, ilgili kanun uyarınca cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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