Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan iş adamı 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Ahmet Yaşar Kabadayı, Mehmet Görsöz. Ahmet Yavuz, Mehmet Salih Kuzudişli, Hasan Erişmiş, Mustafa Kutluay ve Kazım Alver ile avukatları ve yakınları katıldı.

Bazı tanıkların dinlenildiği duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, sanıkların terör örgütünün kentteki yöneticileri arasında bulunduğunu, tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığını, yapılan incelemelerle suçlarının sabit olduğunun belirlendiğini öne sürerek, ilgili kanun uyarınca sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını yapabilmeleri için tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

