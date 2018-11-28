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Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan iş adamı 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan iş adamı 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Mehmet Murtaza Dinçer, Abdulcevat Akan, Bahri Palmanak, Mustafa Kapan, Abdullah Polat, Şeyhmus Demirel, Hasan Orhan, Eyyüp Yıldırım, Aytaç Söğüt, İbrahim Direk ve Ömer Ders ile avukatları ve yakınları katıldı.

Bazı tanıkların dinlenildiği duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, sanıkların terör örgütünün kentteki yöneticileri arasında bulunduğunun tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığını, yapılan incelemelerle suçlarının sabit olduğunun belirlendiğini kaydederek ilgili kanun uyarınca cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını yapabilmeleri için tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY mahkeme Şanlıurfa

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