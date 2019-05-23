Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklu sanık Karabaş ile avukatı katıldı.

Sanık Karabaş, herhangi bir suç işlemediğini belirterek, hakkındaki iddiaları ve tanık ifadelerini kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Karabaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, daha önce tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan ancak gelmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

