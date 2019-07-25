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Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY Davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Örgütün sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık Osman Nuri Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklu sanık Karabaş ile avukatı katıldı.

Sanık Karabaş, herhangi bir suç işlemediğine yönelik savunmasını tekrarlayarak, hakkındaki iddiaları ve tanık beyanlarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava mahkeme Osman Nuri Karabaş Şanlıurfa

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