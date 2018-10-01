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Şanlıurfa'daki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

İş yerlerine zarar verdikleri, grubu provake ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 24 kişi serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da, Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto bahanesiyle çevredeki iş yerlerine zarar verdikleri ve halkı provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Rabia Meydanı'nda yaşanan protesto sırasında iş yerlerine zarar verdikleri ve grubu provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Önceki gün, Rabia Meydanı'nda Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto eden gruba polis müdahale etmiş, iş yerlerine zarar verdikleri ve grubu provoke ettikleri iddiasıyla 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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