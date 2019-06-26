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Şanlıurfa'daki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 20:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki heyelan

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen ay heyelan yaşanan bölgede incelemede bulundu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Çataklı ve Güllüoğlu, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İsmail Çataklı ve Mehmet Güllüoğlu daha sonra Vali Erin ile geçen ay iki kez heyelan yaşanan Birecik-Halfeti yolu Sahra Mahallesi yakınlarındaki bölgeye geçti.

Burada inceleme yapan Çataklı ve Güllüoğlu, ardından ilgililerin de katılımıyla ilçede düzenlenen değerlendirme toplantısına iştirak etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çataklı, heyelanın ardından AFAD ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla bazı konutların boşaltıldığını ifade etti.

Hedefin can kaybı riskini ortadan kaldırarak insanların zarar görmesini engellemek olduğunu vurgulayan Çataklı, heyelan bölgesindeki risk nedeniyle çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

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(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Birecik heyelan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Şanlıurfa

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