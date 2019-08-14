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Şanlıurfa'daki iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 01:27 | Son Güncelleme

İnşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 6 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, 6 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Sancaktar Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, itfaiye, AFAD'ın iş makineleri, DSİ ve Orman Bölge Müdürlükleri ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik müdahalesinin ardından alevler söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Pehlivan ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yangının söndürülmesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

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