Şanlıurfa'daki istismar rakamlarını açıkladılar

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Esra Yurum Aktaş, kentte 20 ayda toplam 1292 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Esra Yurum Aktaş, baro binasındaki basın toplantısıyla, 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki çocuk istismarlarına dair rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Geçen yılın Ocak ayından bu yana, kendilerine ulaşan verilere göre 1292 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını belirten Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Esra Yurum Aktaş, en fazla istismara maruz kalan çocuk yaşının 12 ve altı olduğu söyledi.

Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuk ihmali ve istismarının 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen kötü davranışlar olduğunu aktardı. Şiddete uğrayan, öldürülen, ihmal edilen, ticari ve cinsel sömürünün nesnesi olan alkol ve madde kullanan çocukların sayısının giderek arttığını kaydeden Aktaş, Şanlıurfa Barosu CMK Uygulama Merkezi’nin kayıtlarına göre yapılan avukat görevlendirmelerinin büyük çoğunluğunun özellikle çocuğa karşı cinsel istismar vakaları olarak göründüğünü ifade etti. Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: