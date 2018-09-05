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Şanlıurfa'daki kardeşler arasındaki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

Kavgada ağır yaralanan ağabey Ömer Çakallı da hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ağabey Ömer Çakallı da hayatını kaybetti.

Eyyübiye Polis Merkezi yakınlarında iki kardeş arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Ömer Çakallı (55) tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çakallı'nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Merkez Eyyübiye ilçesinde dün Ömer ve kardeşi Mustafa Çakallı arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mustafa Çakallı kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti, ağabeyi Ömer Çakallı ise ağır yaralanmıştı.

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