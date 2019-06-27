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Şanlıurfa'daki kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasındaki silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden Önder Adlı (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  Aralarında husumet olan Karaçizmeli ve Adlı ailelerinin bireyleri, dün Bozova'ya bağlı Yaslıca Mahallesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Şanlıurfa'daki kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasındaki silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden Önder Adlı (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aralarında husumet olan Karaçizmeli ve Adlı ailelerinin bireyleri, dün Bozova'ya bağlı Yaslıca Mahallesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Barış (14), Müslüm (35), Mehmet (55) Mehmet (38), İbrahim (34) ve Mustafa Karaçizmeli ile Önder Adlı yaralandı. Kavganın ardından ev ve iş yerlerine taş ile sopalarla saldıran ve yakmaya çalışan 17 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan sağlık durumu kritik olan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Önder Adlı, yoğun bakımda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Önder Adlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'daki kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadıŞanlıurfa'daki kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadıŞanlıurfa'daki kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı

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