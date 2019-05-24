Şanlıurfa'daki kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

Şanlıurfa'da başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak menfaat temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli kentlerde 11 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 25'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önceki gün düzenlediği eş zamanlı operasyonda Bolu, Çorum, İstanbul, İzmir, Konya, Karabük, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Yalova'da 11 mağdura ait kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçirerek, "kredi kartı dolandırıcılığı, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verileri ele geçirme, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik" suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

