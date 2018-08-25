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Şanlıurfa'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında yaklaşık 50 dekarlık ormanlık alan zarar gördü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve ekiplerce söndürülen yangının yaklaşık 50 dekarlık alana zarar verdiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre ilçede, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri yakınındaki ormanlık alanda, dün otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangında ekipler soğutma çalışmalarını tamamlandı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların ardından yangının çıkış sebebi ve zarar gören ağaçlarla ilgili bölgede incelemede bulundu.

Yaklaşık 50 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü olayda yanan çamların yerine sonbaharda ağaçlandırma çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

Yangında, Orman Bölge Müdürlüğüne ait bazı araçların da hasar gördüğü belirtildi.

Şanlıurfa'da dün Göbeklitepe yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülmüş, bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarılmıştı.

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