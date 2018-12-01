Şanlıurfa’daki PKK operasyonu: Şüphelilerden 20'si serbest

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si sersbet bırakıldı, diğer 8 kişinin ise gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.​

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyona, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ve terör örgütü PKK’nın sözde kuruluş günü olan 27 Kasım için eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden Abdullah G., Cihad E., Ferhat Ö., İbrahim Halil Ü., İshak G., Mehmet T., Muharrem E., ve Salih E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 8 kişinin ise gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

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