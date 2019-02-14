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Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda 9 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pazartesi günü sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 kişiyi örgütsel doküman ve dijital malzemeler birlikte gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda 9 şüpheli adliyede

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