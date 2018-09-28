Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa Valiliği, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı Mahallesi'nde gençler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve ailelerin de karışmasıyla büyüyen kavga neticesinde bir vatandaşın tabancayla ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu olayla ilgili 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış, gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük bir sükunet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyorum."
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