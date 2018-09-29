Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili sosyal medyadan provokasyon yaptıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Osmanlı Mahallesi'nde önceki gün 2 grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından bazı kişilerin sosyal medyadan provokasyon yaptıkları iddiasıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.
Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi
Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti
Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Hollywood rüyası kısa sürdü! O şimdi sokaklarda yaşıyor
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum