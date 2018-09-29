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Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan provokasyon yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili sosyal medyadan provokasyon yaptıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Osmanlı Mahallesi'nde önceki gün 2 grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından bazı kişilerin sosyal medyadan provokasyon yaptıkları iddiasıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Provokasyon Silahlı kavga sosyal medya Şanlıurfa

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