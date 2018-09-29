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Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

Vali Abdullah Erin: - "Bu olayı bahane ederek Şanlıurfa başta olmak üzere Suriyeli mülteci kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde kamu düzenini bozmaya yönelik fırsat bekleyenlere meydanı bırakmamak gerektiğinin altını çiziyorum"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte önceki gün 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayı bahane ederek toplumsal barışı ve asayişi bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Valilik tarafından iki gün önceki silahlı kavganın ardından kentteki otelde protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "sağduyu toplantısı" düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, yaptığı konuşmada, kavganın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüphelinin gözaltına alındığını anımsattı.

Yaşanan olayın Şanlıurfa'daki herkesin içini yaktığını belirten Erin, şöyle devam etti:

"Bu olayı bahane ederek Şanlıurfa başta olmak üzere Suriyeli mülteci kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde kamu düzenini bozmaya yönelik fırsat bekleyenlere meydanı bırakmamak gerektiğinin altını çiziyorum. Dolayısıyla Şanlıurfa'da son iki gün içinde yaşanan problem ve sıkıntıların, aile ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı provokatörlerce, toplumu galeyana getirmeye çalışan art niyetlilerce, gece yarılarında sokaklarda dolaşmak suretiyle önüne geleni yakmaya ve yıkmaya niyetlenmiş kişilerce gerçekleştirildiğini söylemek lazım."

Erin, yaşanan olayın tasvip edilecek yanının olmadığını vurgulayarak, devletin bütün olanaklarıyla mağdur ailenin yanında olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de kentin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları olarak toplumsal barışı sürdürmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Herkesi provokatörlere karşı dikkatli olmaya çağıran Çiftçi, "Şehrin huzur ve sükuneti bizim için çok çok önemlidir. Şanlıurfa 'peygamberler şehri', derinliği ve inanç merkezi olan bir yerdir. Hepimiz kardeşçe, bir arada yaşıyoruz. Bu topraklar binlerce yıldır herkese kardeşçe yaşamaya imkan veren bir şehirdir. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve selametimizi bozmaya yönelik hiçbir harekete fırsat vermememiz lazım." diye konuştu.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.

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