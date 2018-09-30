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Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

İki kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savunmaları alınan zanlılar, "Kasten öldürme ve bu suça iştirak" suçundan sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da kavganın aydınlatılması için etkin ve adil şekilde soruşturma işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Kavga bahanesiyle provokasyonlara fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Öztoprak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca sosyal medya veya çeşitli alanlarda provakatif çağrılar ve paylaşım yapanlar usulünce takip edilmekte olup, halkı kin ve düşmanlığa sevk eylemleri nedeniyle şüpheliler tespit edilip yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturmaları devam etmektedir. Bugüne kadar gösterdikleri insani ve sağduyulu davranışla başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın takdirini kazanmış olan Şanlıurfa halkı, meydana gelen üzücü olayı sebep göstererek kötüye kullanmaya çalışan kişi veya gruplara fırsat vermeyecektir."

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.

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