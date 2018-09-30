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Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:06 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: - "İki aile arasında başlayan kavga büyümüş ve neticede istenilmeyen bir olay yaşanmıştır"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentte üç gün önce iki aile arasında yaşanan silahlı kavgayı bahane ederek provokasyon yapmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 27 Eylül günü Osmanlı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını anımsattı.

Bunun münferit bir olay olduğunu belirten Çiftçi, "iki aile arasında başlayan kavga büyümüş ve neticede istenilmeyen bir olay yaşanmıştır." dedi.

Bunu Suriyelilere karşı bir linç operasyonuna dönüştürmemek gerektiğini dile getiren Çiftçi, "Bu doğru değil çünkü 7 yıldır bir arada yaşıyoruz. Suriyeliler bu şehrin huzuruna yönelik herhangi bozucu eylemde bulunmadılar." ifadesini kullandı.

Çiftçi, Suriyelilerin farklı kültürden geldiklerini ancak yürüttükleri faaliyetleriyle kente entegre olmaları için çalıştıklarını anlattı.

Provokasyon ve terör faaliyetlerinde bulunanlara fırsat verilmemesi gerektiğini kaydeden Çiftçi, "PKK, YPG, DEAŞ, her ne olursa olsun bunlara fırsat vermememiz lazım. Şehir hepimizin şehridir. Bazı arkadaşlarımızın da gelecek, siyaset kaygısıyla bu olayı çok büyütmesinin manasının olmadığını düşünüyorum çünkü yetkili organlar gereğini yapıyorlar, herkes görevinin başındadır. Şanlıurfalıların ensar hukuku içerisinde kardeşlerine sahip çıktığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Misafirlerin de hukukuna saygı göstereceğiz"

Şanlıurfalıların misafirperverliğiyle uluslararası camiada adından söz ettirdiğini söyleyen Çiftçi, 7 yıldan bu yana yapılanların münferit bir olay nedeniyle hiç edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Çiftçi, suç işleyen herkesin hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayarak, "Suç nerede, kim tarafından işlenirse işlensin gereği yapılacaktır, yapılıyor zaten. Bu olayla ilgili 8 kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş durumda. Biz hukuk devletindeyiz, sokaklara çıkmakla, kendi düşüncesine göre racon kesmekle bu ülkede vatandaşlık olmaz, olmamalı. Hepimiz birbirimizin hukukuna saygı göstermek zorundayız." diye konuştu.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.

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