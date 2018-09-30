Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki silahlı kavgaya ilişkin, "Kontrolümüz dışında gerçekleşen hukuk dışı her olayın cezasını vereceğiz." dedi.

Valilik tarafından Polisevinde Vali Abdullah Erin başkanlığında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderlerinin katılımıyla kentte 3 gün önce meydana gelen silahlı kavgayla ilgili "Şanlıurfa İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, kavganın ardından gerekli adli ve idari soruşturmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da yıllardır Suriyelilere yönelik ciddi insani yardım faaliyetlerinde bulunulduğunu vurgulayan Erin, söz konusu yardımların emniyetin kontrolünde gerçekleştirildiğini anlattı.

Herkesin söz konusu kavgadan ders çıkarması gerektiğini savunan Erin, şöyle konuştu:

"Hepimiz bu olaylardan ders çıkarmalıyız, hem Suriyeli kardeşlerimiz hem de Şanlıurfalı kardeşlerimiz, hepimiz bu olaydan ders çıkarmalıyız. Yeni bir başlangıç yapıp, Suriyelilerle kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde Suriyeli kardeşlerimiz endişeye kapılmasın. Onlara yönelik hiçbir olumsuz tutum oluşmaması için bizler, emniyet ve jandarma teşkilatımızla hep birlikte ayaktayız, mücadele ediyoruz. Hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Kontrolümüz dışında gerçekleşen hukuk dışı her olayın cezasını vereceğiz. Bu olayı gerçekleştiren, cinayeti işleyen ve onlara destek olan 8 kişi tutuklanmıştır."

Basına kapalı yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk ve Suriyeli katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlendi.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.

