Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Şırnak Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İbrahim Doğruyol'un (68) vücuduna kurşun isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Doğruyol, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğruyol'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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