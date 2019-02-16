HABER

Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Birecik ilçesinde bir zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Orta Karabaş Mahallesi'nde akraba 2 ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, Ömer ve Mehmet Arslan'ın hayatını kaybettiği, Kadir ve Ömer Arslan'ın yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla S.A.A'yı saklandığı adreste gözaltına aldı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Çinli gelin, Bingöl'de tesis kurduÇinli gelin, Bingöl'de tesis kurdu
Annesine hayat verdiAnnesine hayat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birecik gözaltı Silahlı kavga Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.