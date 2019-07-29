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Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde önceki gün iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan ve kardeşler İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven'in (38) hayatını kaybettiği, baba Mehmet Güven'in (68) yaralandığı silahlı kavganın zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, A.Ç. (48) olduğunu belirledikleri zanlının, Karaköprü ilçesinin Maşuk mevkisinde bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.Ç. yakalandı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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adliye cinayet kavga Şanlıurfa zanlı

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