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Şanlıurfa'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Harran ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezi PTT şubesi yakınında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir yakını tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Çatanak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki gün önce gerçekleşen ve güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın görüntülerinde bir kişi otomobiline binmek üzereyken arkasından gelen bir şahsın silahlı saldırısı sonucu yere düşüyor. Silahlı şahıs, yerdeki kişiye birkaç el ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

Bu sırada araçta bulunan bir kişinin otomobilden inerek çevreden yardım istemesi de görüntüde yer alıyor.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

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görüntü güvenlik kamerası Harran silahlı saldırı

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