HABER

Şanlıurfa'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kuzenini silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da silahla kuzenini yaraladıktan sonra kaçan ve operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şehir merkezindeki Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde kuzenini Ethem B.'yi (55) 14 Kasım 2018'de silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan Ali B'yi (53) arayan polis ekipleri, zanlının merkez Karaköprü ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

Bağ evine operasyon düzenleyen ekipler Ali B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan vücuduna 5 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakımda yatan Ethem B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kentte, 14 Kasım 2018'de bir kişinin silahla kuzenini yaralama anı güvenlik kamerasına yansımış, saldırgan ise kaçmıştı.

Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...
Şehit cenazeleri Adli Tıp'tan alındıŞehit cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saldırı Şanlıurfa tutuklama Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.