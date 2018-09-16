Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin kirve olduğu düğünde, silahla ateş edilmemesi için "düğünümüzde silaha hayır" pankartları asıldı.

Ekinci, Bağışlar Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde Çiftçi ailesine kirve oldu.

Sevincin acıya dönüşmemesi adına düğünden önce silahla ateş edilmemesi için aile ve davetlilerle görüşen Başkan Ekinci'nin bu çağrısı karşılıksız kalmadı.

Çiftçi ailesi, mahallede gerçekleşen düğünde farklı yerlere, "düğünümüzde silaha hayır" pankartları asarken, yazıyı gören davetliler de çağrıya uyarak silah kullanmadı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sosyal medya hesabından "SilahaHayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eyyübiyeliler olarak denize bir taş attık, inşallah dalga olarak tüm Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye yayılacaktır." ifadesini kullandı.

Düğüne AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, eski milletvekillerinden Seyit Eyyüpoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

