'Şanlıurfa’daki Suriyeli Gençler Risk Altında'

Uluslararası Kriz Grubu, Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyelilere ilişkin raporunda, genç erkek ve kızların birçok konuda risk altında olduğuna dikkat çekti.

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG), Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin durumu ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını ‘Şanlıurfa'daki Suriyeli Genç Mültecilere Yönelik Riskleri Azaltmak’ başlığıyla bir raporda topladı.

Raporda, Türkiye’nin, yarısı on sekiz yaşın altındaki 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı vurgulanırken, Avrupa'nın desteğine ve Türkiye'nin entegrasyon çabalarına rağmen, Suriyelilere - özellikle gençlere - yönelik tehditlerin attığına dikkat çekildi.

Raporda Suriyeli gençleri bekleyen riskler şöyle sıralandı:

15-24 yaş arasındaki Suriyeli genç nüfus toplumsal uyum konusunda en fazla zorluk çeken kesim. Suriye’de yaşadıkları travmaları hatırlayan ve Türkiye’de ayrımcılıkla karşılaşan bu kesim ekseriyetle okula gitmemekte; erkekler kayıt dışı ekonomide sömürüye maruz kalabilmekte, genç kadınlar ise erken evliliğe zorlanabilmektedir.

Savunmasız Suriyeli gençler yasadışı suç örgütlerinin, cihatçı veya başka militan örgütlerle ilişkili grupların istismarına veya endoktrinasyonuna açık hale gelmektedir.

Bu sorunların daha da büyümesini engellemek için Ankara ve bu alanda Türkiye’yi destekleyen uluslararası aktörler Suriyeliler arasında okullaşmanın 18 yaşına kadar devam etmesi için ilave çalışmalar yapmalı, okulda ve günlük hayatta karşılaştıkları ayrımcılığı engellemek için önlemler almalı, henüz kaydı olmayanları tespit edip sisteme girmeli, psiko-sosyal ihtiyaçlara cevap vermeli ve kalıcı geçim kaynaklarına erişimlerini artırmalıdır.”