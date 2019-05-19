Şanlıurfa'daki terör operasyonu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan 2 polis memuruna, tedavi gördükleri hastanede ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erin, dün Halfeti'deki terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada yaralanan polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya'nın tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Görüştüğü yaralı polislere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erin, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş'tan da polislerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, dün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Çıkan çatışmalarda, Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, polis memurları Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya ise yaralanmıştı.

