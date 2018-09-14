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Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmatla yakalandıktan sonra gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmatla yakalandıktan sonra gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ceylanpınar'da terör örgütü PKK/KCK içinde milis ve iş birlikçi faaliyetlerinde bulundukları, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik silah, patlayıcı madde, mühimmat, eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif olarak yer aldıkları yönünde alınan bilgi üzerinden operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonunda 9 kişi, silah ve mühimmatla yakalanarak, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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