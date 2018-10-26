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Şanlıurfa'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

Aralarında bir muhtarın da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında bir muhtarın da olduğu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ihbar üzerine ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Dinçköy Mahallesi Muhtarı D.A. ile eski Kale Mahallesi Muhtarlığı azaları M.V, F.Y. ve H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Viranşehir'de 24 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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