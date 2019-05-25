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Şanlıurfa'daki terör soruşturmasında 51 şüpheliden 21'i serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde 1 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı terör olaylarının ardından gözaltına alınan 51 şüpheliden, 21'i serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'daki terör soruşturmasında 51 şüpheliden 21'i serbest

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde 1 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı terör olaylarının ardından gözaltına alınan 51 şüpheliden, 21'i serbest bırakıldı.
Halfeti'ye bağlı Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olduğu, polis memuru Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya'nın yaralandığı ve 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Halfeti ve Bozova ilçelerinde 51 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3’ü yaşı küçük, 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 29 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.
Öte yandan HDP’li Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan ile Ayşe Sürücü, çatışmanın yaşandığı Dergili Mahallesi'nde incelemede bulundu.
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Şanlıurfa'daki terör soruşturmasında 51 şüpheliden 21'i serbestŞanlıurfa'daki terör soruşturmasında 51 şüpheliden 21'i serbest

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