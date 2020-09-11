HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa merkezli Denizli ilini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli Denizli ilini de kapsayan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa merkezli Denizli ilini de kapsayan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli Denizli ilini de kapsayan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. 300 polisin katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 9 paket halinde 200 gram bonzai maddesi, 23 paket halinde 35 gram metamfetamin, 1 paket halinde 3 gram eroin, 5 adet uyuşturucu hap, 5 paket halinde 16 kilo 600 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmişti. Operasyonda, eğitimli polis köpekleri ve drone da kullanılmıştı.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Şile'de orman yangını!Şile'de orman yangını!
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldı
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Lokanta alevler içinde kaldı
Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Şile'de orman yangını!
Şile'de orman yangını!
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İstanbul merkezli MLKP terör örgütü operasyonunda 17 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli MLKP operasyonu!
Zonguldak'ta okulda koronavirüs alarmı!
Okulda koronavirüs alarmı! Testleri pozitif çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.