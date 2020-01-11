Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, şehir genelinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçen 7 Ocak’ta gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

